Segakoor Vox Populi, Ingeri ja Valter Soosalu heategevuslik jõulukontsert kogub raha vähiravifondile „Kingitud elu”

Jõulukontserdil saab kuulda nii armastatud jõululaule kui ka Ingeri originaalloomingut. Koorimuusikat kõlab Eric Whitacre'i, Tõnu Kõrvitsa, Mari Amori ja Olav Ehala sulest. Nii saate- kui ka sooloesituses viib kuulajad helimaagilisele rännakule Valter Soosalu harpejjil. Kontserdil kõlab esmakordselt Ingeri laul „Lähedal“ koori esituses.

„Tegemist on minu esimese avaliku jõulukontserdiga ja ma olen väga tänulik, et see toimub sellise vägeva koosseisuga,” sõnab Inger ja lisab: „Olen liigutatud, et minu laulust on sündinud koorilaul, mida on võimalik neil kontsertidel esmakordselt kuulda. Ja mis peamine – me saame koos publikuga head teha, annetades toetajapiletite tulu vähiravifondile „Kingitud elu”.”

Kontserdid toimuvad:

20. detsembril kell 19.00 Tallinna Niguliste kirikus

21. detsembril kell 19.00 Eesti Rahva Muuseumis.

Inger on noor Eesti laulja ja laulukirjutaja, kes näeb maailma ja muusikat selgete ja siiraste silmadega ning mõtleb südamega. Tema muusikaline karjäär sai alguse juba lapsepõlves, kuid laiem avalikkus tunneb teda 2017. aasta Noortebändi finaalist. 2019. ja 2020. aastal jõudis ta Eesti Laulu konkursi finaali ning sai kutse osaleda Los Angeleses toimuval MUSEXPO konverentsil. Ta on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli, kus õppis klassikalisi löökpille. Lisaks mitmetele Eesti festivalidele nagu Tallinn Music Week, Intsikurmu, Valgeranna festival jpt, on ta andnud kontserte ka Lätis, Hollandis, Saksamaal ja Hiinas.

Valter Soosalu on Eesti dirigent, laulja ja multiinstrumentalist. Tema kireks on viimasel ajal instrument nimega harpejji, mille tootjafirma Marcodi Musical Products valis ta 2020. aastast oma uueks esindusartistiks.