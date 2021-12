USA laulja jube üleelamine. Kallim lasi tema pihta ja ütles: "Tantsi, l**a!"

Räpparit, kelle pärisnimi on Daystar Peterson, süüdistatakse pärast 12. juulil 2020 peetud pidu Megani pihta tulistamises, vahendas BBC. 27-aastase Megani, kes on samuti räppar, ja 29-aastase Tory vahel tekkis tüli, kui nad sõitsid ära peolt, mida võõrustas Kylie Jenner . Tory aga eitab relvast laskmist ja autos laetud relva hoidmist.

Los Angeles Times raporteeris alguses, et Megan vigastas oma jalgu, kui astus pärast pidu katkisele klaasile. Megan ütles alguses uurijale, et muretses, et Tory võib intsidendi pärast pahandustesse sattuda, kuid tunnistas hiljem, et Tory siiski tulistas tema pihta.