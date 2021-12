Ahnus või kibestus? Ettekandja lasti pärast suure jootraha saamist lahti

Lahke kingituse said ettekandja Ryan Brandt ja tema kolleeg 6. detsembril, kui teenindasid Bentonville'is asuvas restoranis Oven and Tap 40-liikmelist seltskonda, vahendas New York Post.

Iga klient andis 100 dollarit mõttega, et jootraha jaguneb kahe teenindaja vahel.

Grant Wise, kes oli 40-liikmelise seltskonnas üks liikmeid, sõnas kohalikule meediale: "Me teadsime, et teenindajad kannatasid COVIDi tõttu kõvasti ja see oli meie viis neid aidata." Wise viibis kaaslastega restoranis pärast linnas toimunud konverentsi.

Aga restorani juhataja käskis Brandtil jootraha ära jagada ka kolleegide vahel, kes suurt seltskonda ei teenindanud, ja sellist asja ei olnud ettekandja seal üle kolme töötatud aasta jooksul peaaegu kunagi näinud.

"Mulle öeldi, et ma pean raha andma vahetusvanemale ja ma saan kogu summast 20%," ütles Brandt.

Kui Grant Wise, kes juhib kinnisvarafirmat Witly, sellest kuulis, siis nõudis ta raha tagasi ja andis 2200 dollarit otse Brandtile. Ettekandja lasti järgmisel päeval lahti.

"Nad lasid mu telefoni teel lahti. Ma olin seal töötanud kolm ja pool aastat. See oli tõeliselt kurb," sõnas Brandt.

Kuid Oven and Tapi avalduses nenditi, et Brandt lasti lahti muudel põhjustel ja et nad austasid klientide soovi ettekandjatele suur jootraha jätta. "Pärast söömist soovis suur seltskond jagada oma tänu kahe kindla ettekandjaga. Me austasime seda soovi," oli kirjas kohalikus väljaandes avaldatud avalduses. "Austusest oma töötajate vastu ei avalda me töötajate vallandamise põhjuseid."

"Töötajat, kes vallandati mitu päeva pärast seltskonna teenindamist, ei lastud lahti, kuna ta otsustas jootraha endale jätta. Teised kaks teenindajat, kes samuti seltskonda teenindasid – üks neist teenis samuti 2200 dollarit –, töötavad endiselt meie juures."

Vastukaaluks lõi Grant Wise Ryan Brandti toetuseks GoFundMe lehe, mis on praeguseks kogunud ligi 16 000 dollarit.

"See on jube," ütles Brandt vallandamise kohta. "Ma laenasin õppelaenuna suure summa. Enamik neid keerati pandeemia tõttu kinni, aga jaanuaris avatakse need taas. See on karm reaalsus," tunnistas ta.