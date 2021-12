Trummar Peeter Jõgioja võitlusest raske haigusega: suren mina, sureb ka tema!

Seisund stabiliseerus, kui Peeter hakkas haigusega rääkima ja võtma seda kui elavorganismi. "Nad on elav jura meie kehas, kel on ka oma elu elada. Minu pakkumine oli lühike. Annan alla, siis suren mina, sureb ka tema!" selgitab Peeter, paludes end mitte idioodiks pidada. "Ei tahaks ärbelda, aga minu võitlus hoolimata kolmest vahetatud liigesest läheb ju siiani positiivselt."

Tõsiselt rasket haigust põeb ka Oskar Lutsu romaanide põhjal valminud filmisarja Kiire rolli kaudu tuntud Margus Lepa. Taskuhäälingusaates "Võtame vabalt" rääkis Margus Lepa, et tal ei ole tervisega hästi. "Tervisega on niimoodi, et mitu aastat on juba... Haiguse nimi on kolmiknärvi neuralgia," avaldas ta augustis.

"Valud, mis sellega kaasnevad... Ma ei eputa siin, aga kaks korda on pilt eest ära läinud valu pärast. On, nagu on. Valguga tuleb õppida elama. [Haigus] väsitab. Õudselt väsitab."

Portaalis inimene.ee kirjeldatakse, et neuralgiad on äkiliselt tekkivad ühe närvi piirkonna valusööstud, mis kestavad sekundeid või minuteid ning esinevad sagedamini kolmiknärvi ja keele-neelu närvi hargnemise alal. Kuigi valu kestab tavaliselt vaid mõne sekundi, on neuralgia haigele ebameeldiv ja avaldub ette hoiatamata, katkestades inimese tegevuse (söömise, lugemise vms).

Peaaju närvide neuralgiad on kesk- ja vanemaealiste haigus. Kolmiknärvi patoloogiat esineb rohkem: sagedusega ligikaudu 4–5 : 100 000 inimese kohta, naistel sagedamini kui meestel.

Neuralgiate tekkepõhjused ei ole teada (välja arvatud harvad juhused, kus põhjuseks on kasvaja surve närvile). Läbi aegade on neuralgiate põhjuseks peetud siiski kompressiooni ehk survet, tavaliselt surub närvile mõni arter või veen.

Kolmiknärv on viies peaaju närv, mis viib ajju tundlikkusinfot näopiirkonnast ja keelelt ning toob impulsse mälumislihastesse.

Keele-neelu närv on üheksas peaaju närv, mis viib ajju informatsiooni neelu tundlikkuse, samuti süljenäärme kohta, ja toob impulsse neelu lihastesse.

Margus Lepa rääkis, et ta on haiguse tõttu ka noa all käinud. "Mind on opereeritud. Üks noor tohter vaatas tükk aega pilti ja leidis, et vat siin võib olla viga. Pärast oppi oligi tükk aega hea olla, aga nüüd tuleb kõik see jama tagasi," lisas Lepa ja ütles, et võtab valude vastu tablette.