Endine tippjalgpallur: ei tahtnud pärast trenni duši alla minna, sest kartsin erutuda

29-aastane Underwood, kes mängis NFLis aastatel 2014-2016, rääkis kapist olemisest oma sportlaskarjääri ajal intervjuus taskuhäälingus "Call Her Daddy", väites, et ta astus ekstreemseid samme, et keegi tema seksuaalsust ei avastaks.

"Ma ei pesnud end pärast trenni, sest kartsin riietusruumis või duši all erutuda," ütles ta. "Mulle ei pakkunud ükski minu meeskonnakaaslane ega treener huvi. Seega on seda praegu öelda natuke totter. Aga ma tahtsin vältida iga võimalust, et keegi minu seksuaalsuse avastaks."

Selle asemel väitis endine "Poissmehe" täht, et vahetas riideid nurgas, tualetis või tegi seda hiljem kodus.

"Oli palju asju, mida ma tegin teisiti, kui minu meeskonnakaaslased, sest ma tundsin, et see on vajalik, kuna ma ei tahtnud, et nad hakkaksid liigseid küsimusi küsima."

Mured järgnesid talle ka kolledžisse. Colton sõnas, et ei käinud peaaegu ühelgi peol, sest kartis, et võib täis peaga öelda, et on gei. Ta tõi põhjenduseks, et soovib oma sportlaskarjäärile keskenduda. See olla ka sama põhjus, miks ta 20. lõpus veel süütu oli.

Colton Underwood on aga nüüd avalikult gei ning sellega rahul. Ta on praegu suhtes poliitilise strateegi Jordan C. Browniga.