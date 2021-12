Pensioniks madratsi alla: Bruce Springsteen müüs ulmelise summa eest oma muusikakataloogi

Tehinguga sai Sony endale Springsteeni 20 stuudioalbumi õigused, nende seas tema megahitid Born To Run, The River ja Born In The USA. 20 Grammyga auhinnatud laulja muusika teenis eelmisel aastal 15 miljonit dollarit tulu, vahendas BBC.

Sarnased diilid on sõlminud ka Bob Dylan, Blondie ja David Bowie. Warner Music ostis õigused Bowie muusikale tänavu septembris ning Dylan müüs 300 miljoni eest õigused oma 600 laulule eelmisel aastal Universal Music Groupile.

Muusikud saavad diilidest kohe kasu, samas kui laulude uued omanikud püüavad muusikale leida uue teenimise võimaluse, nt müües litsentse nende kasutamiseks filmides või telesarjades.

Mais toimunud Sony Music investorite kokkusaamisel tunnistas tegevjuht Rob Stringer, et nad on kulutanud erinevate artistide muusika omandamiseks 1,4 miljardit dollarit. Kui Billboardi avaldatud andmed on õiged, siis on Bruce Springsteeni tehing olnud siiamaani kõige kallim.

Springsteen on üks edukaimaid rokkmuusikuid läbi aegade ja on terve karjääri avaldanud muusika Sony alla kuuluva Columbia plaadifirma alt. New Jerseys sündinud muusik sõnas kunagi, et soovib teha albumi, kus sõnad oleksid nagu Bob Dylanilt, need kõlaksid nagu Phil Specter ja ta laulaks neid nagu Roy Orbison.

Nende kolme sümbioos kõlab hästi kirjeldamaks tema stiili ning mõistmaks tema suurt populaarsust, kuigi ta on vahest nendest piiridest välja astunud.

Tema suurimaks hitiks võib lugeda 1985. aasta lugu "Born in the USA", mis müüs USA 15 miljonit ja maailmas 30 miljonit koopiat. 1994. aastal teenis ta parima laulu Oscari lauluga "Streets of Philadelphia".