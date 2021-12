Õõvastav või hea äriidee? Endine tõsielusaate osaleja teenis kõhutuule müümisega suure summa raha

Rinnakas blond Stephanie Matto avaldas, et teenib kõhutuule müümisega kuuekohalisi summasid, aga see on temas ka vaimseid ja füüsilisi probleeme tekitanud, kirjutas TMZ.

Kui eelmine aasta tõmbas tähelepanu Belle Delphine, kes müüs 30 dollari eest oma vannivett, siis Stephanie Matto läks lausa mitu sammu kaugemale ja teenib raha kõhutuule müümisega. Kuid asjad ei ole kulgenud sugugi lihtsalt, sest see protsess oleks ta peaaegu haiglasse viinud.

Matto sõnas, et ta töötab oma skeemi kallal kaks või kolm korda nädalas, süües toite, mida kõhutuulega kõige enam seostatakse, nagu herned ja kiudained.

Kuigi kogu see protsess kõlab lihtsa viisina raha teenida, siis oleks liigne kiudainete söömine ta peaaegu haiglasse viinud. Aga Matto endale palju puhkust ei anna, sest nõudlus tema toote vastu on suur. Ta on öelnud, et ta jätkab rahategemisega seni, kuni ta tahab ja see talle kasumlik on.

Oma YouTube'is avaldatud videos rääkis ta, et on teeninud praeguseks 100 000 dollarit ja rääkis ka, miks ta hakkas sedamoodi raha teenima.

Loomulikult on Stephanie Mattol ka kriitikuid, kes heidavad talle ette niivõrd räpasel viisil raha teenimist. Matto vastas sellele oma Tiktokis, öeldes, et on teenitud raha ostnud endale ilusa maja ja mitu autot.

Aga ka see põhjendus on sattunud kriitika alla, kus nii mitmedki leiavad, et raha eest siiski ei peaks kõike tegema. Isegi, kui see on väga lihtne.