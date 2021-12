Uudo Sepp superstaarisaate äsja lõppenud hooajast: kui oleksin tänavu saatesse tulnud, siis ma ei oleks nii kaugele jõudnud

Uudo Sepp tõdes TV3 veebiportaalile, et tema 2021. aasta on olnud justkui Ameerika mäed, kuid selle kõige kõrval on olnud aega ka staarisaadet vaadata. ''Ma olen jälginud sellel aastal staarisaadet ja tuleb tõdeda, et see hooaeg on olnud tohutult äge hooaeg, kus on palju väga tugevad lauljad. Kui ma oleksin sellel aastal saatesse tulnud, siis ma ei oleks kaugele jõudnud,’’ teatas Uudo Sepp. Ta tõi välja, et tema lemmikuteks on olnud just need lauljad, kes olid ka superfinaalis: Wanda-Helene ja Alika.