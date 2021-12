FOTOD | Šampanja, vinge programm ja kirev seltskond: vaata, kes saabusid ettevõtjate jõulugalale

Juba pea traditsiooniks on kujunenud suur ettevõtjate jõulugala Saku Suurhallis. Tänavu on toodud säravate õhtujuhtide hulka Jan Uuspõld, Liis Lemsalu ja Elina Nechayeva. Artistide seas esinevad Karl Erik Taukar Band, Tanel Padar Band, Maarja-Liis Ilus jpt. Õhtu lavastajaks on Mart Normet. 6-12-kohalise laua hind inimese kohta varieerub vahemikus 130-160 eurot.