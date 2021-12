KUULA | Jazzlauljatar Susanna Aleksandra avaldas mõnusalt popihõngulise jõulusingli

Susanna Aleksandra on seni kogunud austajaid peamiselt džässiringkondades olles lõpetanud Soome tippmuusikakooli Sibeliuse džässlaulu erialal ning avaldanud ka kaks džässalbumit Miracles (2015) ning The Siren (2021). Viimane album valmis koostöös Soome tipp-pianisti Joonas Haavistoga ning pälvis rahvusvahelist tunnustust.

Nüüd on Susanna aga välja tulnud vägagi popihõngulise jõulusingliga „Lase jõul südamesse,“ mille inspiratsiooniks olid džässitari sõnul suuresti just viimaste aastate negatiivne inforuum. „Ma tunnen, et see laul tuligi omamoodi vastureaktsioonile sellele pingelisele ja ebakindlale keskkonnale, kus me kõik oleme varsti juba pea 2 aastat olnud. Hing tahtis midagi kergemat, rõõmsamat ning lootusrikkamat. Soov korraks unustada kõik argised pinged ning minna pühadele vastu avatud südame ja meelega. Eks sellest ka teatav optimislik ja ennastunustavalt naiivne kõla laulus,“ ütleb Susanna.