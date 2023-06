KROONIKA ARHIIVIST | Peoloomast pereinimeseks muutunud Kristjan Järvi: leidsin Hanna-Liisiga igatsetud õnne

Kristjan (49), Hanna-Liis (39) ja nende tütar Elsa (2) elavad Tallinna kesklinnas eestiaegses kivimajas. Tilluke lift, kus on suur peegel, viib kõige ülemisele korrusele. Nende kodu uksest sisse astujaid tervitab elutoas küdev suur kamin, mille kõrval seisab uhke kuusk. Kõrgete lagede ja kalasabaparketiga avar elutuba on täis elu – mänguasjad pilla-palla, teleriekraanil pausile pandud multikas… Elutoa erkeriosas on söögilaud, mille ümber istutakse nii argipäevadel kui pühade ajal. Aknalaual on hulk vinüülplaate, teiste hulgas helilooja Arvo Pärdi omad.