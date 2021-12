FOTOD | Esmakordselt Eestis: adidas ja Nike avasid Viru Keskuses esinduskauplused

Viru Keskuse tegevjuhi Gertti Kogermanni sõnul näitab kahe brändi esinduskaupluste lisandumine osa kaubanduskeskuse terviklikust uuenemisest. “Meil on hea meel, et kaks maailmatuntud elustiili- ja spordibrändi on avanud just meie juures oma esinduskauplused. Nende kontseptsioonid lisavad värskust ja pakuvad unikaalset külastuskogemust,” selgitas Kogermann. “Üha tähtsamaks on muutunud lisaks füüsilisele ostukeskkonnale ka emotsioonide ja kogukonnatunde tekitamine ning Nike’i ja adidase kaupluste lisandumine Viru Keskusesse just pakuvadki. Mugava ostlemiskogemuse kõrval saavad kliendid tunda end hingamas samas rütmis laiema kogukonnaga,” lisas Kogermann.

„London. Berliin. Tallinn. Need on kolm linna maailmas, kus adidas Originals tänaseks on oma kõige uuema kontseptsiooniga kauplused avanud. Suur rõõm on pakkuda Eesti inimestele ning ka meid külastavatele turistidele maailma tipp kaubamärgi uusimat ostukeskkonda just Tallinnas Viru Keskuses. Avatud kaupluses ootavad meie kliente ikoonilised adidas Originals tooted, mitmeid ägedad kollektsioonide alased koostööd ning ajatu klassika kombineeritud kohaliku kunstiga,“ lisas Sportland Eesti tegevjuht Nelli Nilson, kes avatud adidas Originals frantsiisikauplust opereerib.

AS Jalajälg tegevjuht Rainer Topsi sõnul on ettevalmistused end ära tasunud: “Meil on suurim rõõm teatada, et täna saame avada oma seni suurima ja innovaatilisema Nike esinduskaupluse Baltikumis. Esmakordselt pakume parimaid sporditooteid 495m2 poepinnal, mis tähendab ka senini kõige laiemat valikut. See on põnev ja ainuõige järgmine samm Viru Keskusega, kellega oleme edukat koostööd teinud juba alates aastast 2004.”