Kas pisipojale pannakse nimeks Pumba? Venemaa supertäht Nyusha sai teise lapse

Tegu on lauljatari teise lapsega. Nyusha sai 2018. aastal pisitütre emaks, kuid staar hoidis uue ilmakodaniku nime kiivas saladuses. Hiljem aga selgus, et tütar sai endale nime multikategelase järgi.

"Tutvuge minu tütre Simbaga," teatas lauljatar ühe Vene ajakirja kaanel. Populaarse staari nimevalik mõjus šokeerivalt mitmetele fännidele. "Maailm on läinud hulluks - minu koeral on sama nimi!" kirjutas toona üks kommenteerija.

Venemaal käib hetkel aga tema poja nime üle kõva arutelu. Arvatakse, et lauljatar paneb lapsele nime, mis paneb jälle inimesi ahhetama, vahendab RIA Novosti.

Nyusha abikaasa on 41-aastane Igor Sivov, kellel on eelmisest abielust veel kaks last.