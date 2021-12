Tänu seriaalile "Õnne 13" eesti keele suhu saanud türklane kohtus näitlejatega: näen mõnikord uneski Almat

Almat kehastava Helgi Sallo sõnul teab ta teisigi, kes "Õnne 13" abil eesti keelt õppinud. "Kanadas oli mul selline juhus. Bussis on ka mõni venelane tulnud juurde ja öelnud, et vaatavad "Õnne 13" selleks, et keelt omandada. Hea soe tunne tuleb, et oleme midagi kasulikku andnud," rääkis Sallo. Naise sõnul on liigutav, et inimene tuleb võõrasse riiki ja võtab vaevaks õppida elementaarset asja - riigikeelt. "Minu meelest on see lõpmata ilus, suur-suur kiitus talle!"