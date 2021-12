KLÕPS | Eesti Laulul osalenud Desiree Mumm valati "fänni" poolt solvangutega üle

Alles see oli, kui Desiree võttis solvavate kommentaaride kohta sõna, kui teda uuesti sõimama hakati. Alguses öeldi, et Desiree on Eesti versioon Ariana Grandest, mis kõlab nagu kompliment, aga sellele järgnesid sõnapaarid "palju hullem" ja "kuradi koletis".

Desiree püüdis selle naljaks keerata ja ütles, et Ariana on ju "täiega ilus". Talle kirjutanud noormehele aga sugugi ei meeldinud, et tema solvang läbi ei läinud ja nimetas Desireed imbetsilliks, lisades retoorilise küsimuse "kui loll saab olla."

Foto: Instagram

Detsembri alguses andis tiktokker ja laulja Desiree Mumm sotsiaalmeedias nõu, kuidas negatiivsete kommentaaridega toime tulla. Ja ei läinud kaua, kui ta pidi ise seda nõu kuulda võtma.

Tema sõnul on kõige olulisem on teadvustada, et negatiivseid kommentaare ja tagasisidet tuleb igal juhul, vahet pole, kui hästi või halvasti midagi teed. "Negatiivne tagasiside on nagu konstant. Kui sellega arvestada, siis on juba kergem, sest see laseb mõista, et sellest pääsu pole ning pole mõtet end selles süüdistada. Samamoodi ei ole mõtet ka üritada seda kontrollida, sest see on lihtsalt energia raiskamine," ütles ta.

"Teine punkt on kindlasti enesekindlus. Enesekindlus selles kontekstis tähendab usaldama enda mõtteid ja analüüsivõimet."

Desiree soovitab end ümbritseda inimestega, kes on päriselt toetavad. "See ei tähenda seda, et nad alati pimesi toetavad. Pigem lihtsalt, et tuleb valida mõned inimesed, kelle arvamus oluline on ning siis mitte muust kärast välja teha."