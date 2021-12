Kui üks säravamaid Comedy Estonia püstijalakoomikuid Sander Õigus (32) lavale ilmub, on kõigil juba naljakas. Tema hoiak, žestid ja kõnemaneer kisuvad inimestel suunurgad üles. Uue ajastu koomik on oma vaatajaskonna leidnud. See on võrreldav Ervin Abeli ja Sulev Nõmmiku mõjuga omal ajal. Sanderit tuntakse tänaval ära, teda tullakse kõnetama burksiputkas ja Selveri kassasabas. Enamasti poolehoidvalt, aga teinekord ka kriitiliselt. "Minuga on tuldud ka kaklema," ütleb Sander.