Lauljanna Nele-Liis Vaiksoo (37) ei kanna maski – tema näost loeb kohe välja, et ta on tõeliselt õnnelik. Pealt­näha malbe kaunitar võib vahel olla krõbeda ütlemisega, kuid ta on alati aus. Nele-Liisi sõbrad teavad, et ta ei ole osav teeskleja. "Kui mulle miski ei meeldi, võin üritada head nägu teha, aga kõik on nii loetav. Mu nägu ütleb kõik," muigab Nele-Liis.

Lauljanna ütleb, et viimasel ajal on ta väga hoolikalt valinud, milliseid inimesi oma ellu lubada. Ligi neli aastat tagasi tuli tema ellu mees, Nele jaoks see õige – juristi ametit pidav Mihkel Nukka (32). Neil on poolteiseaastane tütar Loore Maria ja peres sirgub ka Nele-Liisi poeg eelmisest suhtest Ron Jonathan (17).