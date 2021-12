KROONIKA PODCAST | Aeg jagada punkte! Kuidas hindab disainer Ülle Pohjanheimo Kaljulaidi, Kallase ja erinevate poliitikute rõivaid?

"Moetööstuses on räägitud viimased viis aastat vähemalt välismaal rohepöördest - kui koormav see on, kui palju me tarbime liiga ega mõtle oma tarbimisi läbi," räägib Pohjanheimo. Disainer leiab, et president ja poliitikud peaksid olema meile eeskujuks.

"Mitte, et me teeme igaks ürituseks ja igaks vajaduseks endale uue kledi, mida kanname korra, paar või parimal juhul viis korda. Me peaksime mõtlema läbi oma garderoobi konseptsiooni, mida saab omavahel kanda ja mis on kombineeritavad."

Millise hinde annab Pohjanheimo tagasivaates president Kersti Kaljulaidile?

"Ma ei hakka hinnet ütlema. Kindlasti minu nägemuse läbi see garderoob ei olnud jätkusuutlik. Seal oli liiga palju emotsioone. See polnud läbi mõeldud. Ma ei saa öelda, et me oleksime saanud võtta Kersti Kaljulaidist eeskuju arvestades moetööstuse rohepööret.

Millised olid Kersti Kaljulaidi kostüümide eredaimad hetked? Millise mulje on Ülle Pohjanheimole jätnud peaminister Kaja Kallas ja tema kostüümid? Kuidas Ülle Pohjanheimo hindab meie eelmise esileedi Evelin Ilvese garderoobi? Mis peaks olema ühe naise baasgarderoobis? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vasuse Kroonika podcastist, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2