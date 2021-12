Henessi Schmidt vihjas suurele saladusele, mis puudutab tema tulevikku: seda ei tohi veel avaldada, aga...

Filmimise ajal elas ta ühes majas koos teiste näitlejatega, kuid kõigil olid omad korterid. "Kui tahtsime, saime koos minna kohvile, parki istuma või matkama. Olen tänulik, et mu esimene suurema võtte kogemus sattus olema intiimsem. Tavaolukorras lendad ilmselt kohale ainult selleks ajaks, kui sul stseen on. Meil õnnestus omavahel tuttavaks saada ja see lähedus, mis tekkis, oli väga väärtuslik," arvab ta.