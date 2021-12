FOTOD | Kas on põhjust rõõmustamiseks? Selgus tõde Rihanna väidetava raseduse kohta

Kuid värsked reklaamfotod, mis on tehtud tema riietefirma Savage x Fenty jaoks, on näha, et Rihanna kõht on täiesti sile. Selle rõhutamiseks on lauljatarile pandud selga tema keskosa paljastavad pidžaamad.

Rihanna on viimased kaks aastat olnud suhtes räppar A$AP Rockyga, kellega lauljatar oli varem aastaid lihtsalt sõber. Pärast seda, kui nende suhe avalikuks tuli, on mitmeid kordi spekuleeritud, et staarpaar on varsti lapsevanemateks saamas. Alles hiljuti rääkis meediaga üks allikas, kelle sõnul on Rihanna keelanud oma kodus alkoholi ja tubakatoodete tarvitamise, sest ta on rase. Siiani pole Rihanna ega A$AP Rocky kommenteerinud seda teemat.