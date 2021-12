Rootsi kuningakoda on ärevil: kuninganna Silvia tervis halvenes

FOTO: Vida Press

Rootsi kuninganna Silvia haigestus nädal tagasi ning seetõttu jättis ta ära ka tähtsa visiidi Dubaisse. Kuningakoda on kinnitanud, et 77-aastane kuninganna on saanud juba kolm koroona kaitsesüsti ning tema PCR-testi tulemus oli negatiivne.