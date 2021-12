Vastus selgus alles nüüd: 80ndatel prügikotist leitud säilmed kuulusid omal ajal ootamatult kadunud muusikule

Twinsburgi politseiosakond teatas teisipäeval uudistele, et 18. veebruaril aastal 1982 leitud säilmete tuvastamiseks kasutati sugulaste DNA-d ning leiti, et tegu on eelmainitud muusikuga. Paraku ei tea politsei siiani kuigi palju Little'i kadumise ja surma täielikke asjaolusid.

Little oli üles kasvanud Clevelandis. 60ndate keskpaigas oli ta kitarrist ja laulukirjutaja bändis nimega The O'Jays. CNN-ile kirjutatud avalduses nentis bänd, et Little oli ansambli liige päris algul ning hiljem nad ei kuulnud ega teadnud temast enam midagi.

"Ta tuli esimest korda meiega kaasa, kui me Clevelandist väljaspoole läksime ning reisisime Los Angelesisse, kuid ta oli omal ajal armunud ka ühte naisesse, keda ta igatses nii pikalt, et otsustas koju tagasi pöörduda," meenutab bändiliikmed. Ansambel soovib, et tema perele ja sõpradele jõudu viia lõpule see väga kurb lugu.