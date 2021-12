Estoni Kohver: hästi palju kirjutatakse, et kus see vana hea 5Miinust on

Lanceloti sõnul ollakse praegu oma karjääri tipus. Päevakoer ütles, et uue loominguga on mingi etapp läbi ja uus algamas. "Hästi palju kirjutatakse, et kus see vana hea 5Miinust on," tõdes Kohver. "Bändi jaoks on see suurim kompliment, kui inimesed ütlevad, et tahavad vana bändi tagasi - see tähendab, et ansambel on arenenud," sõnas Päevakoer. Kohver lisas, et neil endil oleks igav teha seda, mida vanasti tehti.