Queeni legend Brian May nakatus koroonaviirusega: need olid tõeliselt kohutavad päevad

"See šokeeriv päev on lõpuks käes. Palun ärge tundke kaasa. Paar päeva on olnud tõeliselt kohutavad, aga minuga on kõik korras. Palun olge eriti ettevaatlikud, head inimesed. See asi on uskumatult ülekantav. Sa tõesti ei taha, et see sinu jõulud ära rikuks," kirjutas 74-aastane muusik oma postituse pealkirjas.

24. novembril täitus 30 aastat Freddy Mercury surmast. Sel puhul ilmus värske BBC dokumentaalfilm "Freddie Mercury: The Final Act", mis räägib rokkstaari viimastest päevadest enne surma.

"Kui Freddie stuudiosse saabus, ei olnud ta oma parimas seisus. Me saime aru, et midagi on valesti. Tal oli raske kõndida, isegi istuda," meenutas Brian May uues BBC dokumentaalfilmis ning lisas, et Freddie valud olid nii suured, et ühe laulu salvestamiseks tuli appi võtta alkohol. "Mercury ütles: "Too viina," siis libistas selle kurgust alla, seejärel viskas veel ühe pitsi kurgust alla ja alles siis saime lugu edasi salvestada."

"Me teadsime, et see oli lähedal, kuid siiski eitasime seda," rääkis Biran May. "Me mõtlesime sisimas, et Freddie ei saa minna, see ei saa juhtuda, miski peab teda päästma – ta on ju Freddie!"