Foto: Pressimaterjal

Viimastel päevadel on uudistes räägitud, kuidas „Seitsmeste uudiste” toimetuse read on koondamiste või vabatahtliku lahkumise teel hõrenenud seitsme inimese võrra. Nüüd on selge, et vähemalt mõneks ajaks lahkub toimetusest ka uudissaate ankur ja reporter Ingrid Teesalu (31), kes on lapseootel.