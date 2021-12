Alen Veziko ja Luisa Rõivase ühine eksklusiivne kontserttuur saab alguse juba täna

„Meil Luisaga möödub tänavu täpselt viis aastat ühisest kontsertuurist ja umbes sama kaua pole ma ka jõulukontserte andnud. Koos esinemine on meile alati sobinud ning leidsime mõlemad, et nüüd on küll viimane aeg taas koos ülesse astuda,“ ütleb Alen Veziko ning lisab, et tegemist pole läbi ja lõhki jõulukontserdiga. „Kindlasti laulame ka aegumatuid jõululaule ning päris kindlasti tuleb esitamisele meie ühine lugu „Nüüd taas sajab lund“, kuid esitame kindlasti mõlemad ka oma lugude paremiku,“ kinnitab ta. Lisaks tulevad esitamisele ka Aleni ja Luisa teised ühised lood nagu näiteks „Kuldne põld“.