Telesaatejuht kaebas haigla väärravi tõttu kohtusse: kahju on püsiv, tõsine ja raske

Trevor Noah käis noa all eelmisel aastal, aga ta ei täpsustanud, mis põhjusel. Ta süüdistab hagis haiglat ja kirurgi dr Riley J. Williamsit, kes ei ravinud teda ega hoolitsenud tema eest piisavalt oskuslikul viisil, kirjutas TMZ.

Kuigi hagi on natuke ebaselge, siis paistab, et Noah heidab hagis ette nii operatsiooni ennast kui järelravi. Järelravi kohta ütles Noah, et arstid ei lõpetanud õigel ajal kindlate ravimite määramist ja üldse oli tegu valede rohtudega.