Silver Laas Eesti Laulu veerandfinalistidest: midagi väga piinlikku polnud

Trafficu hiljutine singel "Kaua võib" võistles ka Eesti Laulu veerandfinaalis, kuid edasipääsu poolfinaali lugu ei taganud. "See käis nii kähku see aasta, et ei jõudnud hakata, kui meie jaoks läbi sai," ütles Trafficu liige Silver Laas. Eesti Laulu veerandfinaalides näidati artistide muusikavideoid, ent Laasi arvates oleksid võinud ka veerandfinaalid toimuda live-ettekannetena.