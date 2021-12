Palju õnne! Liisa Leetmale ja Joosep Järvesaarele sündis laps

Kui tavaliselt ei muuda lapsevanemaks saamine muusikute loomingut väga kardinaalselt, siis Joosep tunnistas küll, et on sõpradega mõelnud juba lastelaulude kirjutamise peale. Üks pala, mis kannab pealkirja "Tulnukate tossud on kollast lima täis", pidavat tal juba valmis olema.