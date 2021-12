Anna moelooja üles! ERKI Moeshow kavandite konkurss on avatud

Eesti Kunstiakadeemia tudengite poolt korraldatav ERKI Moeshow tähistab sel aastal suurt juubelit - möödunud on 40 aastat legendaarse moesündmuse esimesest toimumiskorrast. Tänaseks on ERKI Moeshowst kasvanud rahvusvaheline hüppelaud piiridest välja ja innovaatiliselt mõtlevatele moekunstnikele. Tegemist on Eesti Kunstiakadeemia ühe kõige silmapaistvama iga-aastase suursündmusega, mis areneb koos publikuga, panustades noorte disainerite julgustamisele ja edutamisele nii Eestis kui ka välismaal.