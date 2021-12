Simon Cowell Il Divo laulja surmast: puhka rahus, Carlos. Jään sind igatsema

Grupp lisas, et nad lootsid, et Maríni tervis paraneb, kui ta sel kuul haiglasse viidi. Selle tõttu pidid nad edasi lükkama ka plaanitud UK jõulutuuri.

"Ma leian, et minu tundeid on praegu raske sõnadesse panna," kirjutas Simon Cowell Twitterisse. "Tunnen Carlo surma pärast meeletut kurbust. Ta armastas elu. Ta armastas esineda ja oli alati tänulik fännidele, kes teda esimesest päevast alates toetasid."

"Laulmine on viis väljendada seda, mida ma tunnen, see on minu elustiil," tsiteeritakse teda bändi kodulehel. "Laulmine on see, mida armastan, ning tänan teid, et lubate mul elatist teenida sellega, mida armastan."