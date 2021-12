Uskumatud numbrid: "Eesti otsib superstaari" finaali vaatas rekordiline arv inimesi

„Eduka hooaja ja imelise finaalsaate järel saab taas kinnitada, et parim meelelahutus algab Kolmes,“ tundis heameelt TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur, lisades, et ajal, mil lineaarsel televisioonil on rohkem konkurentsi kui kunagi varem, teeb rõõmu, et televisioon on endiselt suur ja läheb korda sadadele tuhandetele inimestele.

„Eesti otsib superstaari“ tervele kaheksandale hooajale elas kaasa üle poole Eesti elanikest – koos korduste ja järelvaatamisega jõudis show 624 000 inimeseni!

Signe Suure sõnul teeb siirast rõõmu, et hooaeg kinkis Eestile taaskord palju uusi, noori ja andekaid lauljad, kes on valmis muusikamaailma vallutama. „Kinnitan, et TV3 veerandsaja-aastane panus Eesti muusika- ja meelelahutusmaailma saab õige pea jätku, sest uued võimsad muusikalised suursaated ootavad Eestimaad juba tuleval aastal. Tänan veelkord kõiki televaatajaid, Ruudu professionaalset produktsioonitiimi, meie partnerit Universal Musicut, kõiki saate toetajaid ning loomulikult TV3 parimat meeskonda, kes on panustanud kogu aasta, et superstaarihooaeg ja sellega seotud sisu jõuaks kõigi fännideni! Edu Alikale ning loomulikult ka Wandale ja kõigile finalistidele,“ märkis Signe Suur.