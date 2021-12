Staarisaates teiseks jäänud Wanda vanaema: saatepäeva hommikul sai lausa rullid pähe keeratud, et õhtul teleka ees kenam välja näha

Sellest hetkest, kui „Eesti otsib superstaari“ 12. septembril avapaugu sai, kuni hetkeni, kui saade detsembris finišisse jõudis, olid pühapäevad Luule jaoks tavapärasest erilisemad. Ta mitte lihtsalt ei oodanud, millal kell on sealmaal, et teler sisse lülitada, vaid alustas ettevalmistusi saateõhtuks juba päeva alguses. „Saatepäeva hommikul sai lausa rullid pähe keeratud, et õhtul teleka ees kenam välja näha!“ muljetab vanaema.