Jaburus kuubis: Prantsusmaa esileedi kaebab kohtusse väljaande, kes väidab, et ta on sündinud mehena

Kahtlane kuulujutt, et 68aastane Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni abikaasa on sündinud mehena, ringleb sotsiaalmeedias viitega #JeanMichelTrogneux-na.

Esileedi kavatseb väljaande Le Figaro andmeil viia asi ametlikuks ning algatada kohtutee vandenõuteooria levitajate suunas. Vastuoluline teooria esileedi meheks olemisest avaldati septembris paremäärmuslikus ajakirjas Faits et Documents, mis muu hulgas väitis, et kolm aastat käis tõsine uurimine ning mitmed eksperdid jõudsid seesuguse avalduseni.

Väljaande näol on tegemist 12-leheküljelise kuuajakirjaga, mis ka varasemalt on avaldanud mitmeid veidraid teooriaid avalike elu tegelaste kohta. Uuriv ajakirjanik Natacha Rey, kes taolise looga lagedale tuli, andis intervjuu Amandine Roy'le. Keskustelu kestis neli tundi ning videot jõudis vaadata ligi poolsada tuhat inimest enne, kui see kustutati.