Amazon andis iseenda kanalile otseülekande ajal rindade näitamise eest keelu

Amazoni ametlik hispaaniakeelne kanal sai keelu pühapäeval, kuid esialgu põhjuseid ei avaldatud, vahendas BBC. Kuid peagi selgitati, et intsident leidis aset jutusaate "Esto es un Late" ajal. Twitchil on väga karmid reeglid igasuguse alasti keha näitamise osas.

"Need, kes esitlevad end naistena, nendel palume, et te oma nibud kinni kataksite. Me ei luba alastust," on teenuse kogukonna reeglites kirjas. Nad ei luba seksuaalset sisu, nt seda, kui kaamera fokuseerib rindadele, tagumikule või puusadele.

Jutusaade oli parasjagu lõpetamas enda nädalavahetuse saadet, kui üks saatejuhtidest, koomik Henar Alvarez, tõstis osaliselt oma särgi üles ja ütles, et see on üks viis, kuidas tööpäev lõpetada.

Naine veel ise naljatas, et nad saavad keelu, andes sellega mõista, et teab väga hästi, mida ta teeb. Mõned tunnid pärast saate lõppu oligi kanal Twitchist saanud keelu.

Mängudele keskenduv uudistekanal Kotaku kirjutas, et see oli esimene kord, mil Amazoni omatav bränd Twitchist keelu sai. Praegu pole teada, kui kaua Prime Video Espana keeld kestab. Twitch pole kunagi distsiplinaarmenetlust avalikustanud ning keelud on erineva pikkusega.

Voogedastuskanal alustas aastaid tagasi puhtalt videomängude sisu näitamisele, kuid peagi liitusid kanaliga ka naised, kes kandsid paljastavat riietust ning tõmbasid rohkem tähelepanu oma välimuse kui riietusega. Paljud neist ei peljanud end ka alasti näidata, kuid kogukonnale see ei meeldinud. Mängurite sõnul ei täitnud Twitch enam oma algset eesmärki, mille järel hakkas platvorm alastuse vastu võitlema.

Need, kes tahavad end jätkuvalt eksponeerida, saavad seda teha teistel platvormidel, nt OnlyFans.