Hiina tipp-striimer sai maksudest kõrvalehiilimise eest hiiglasliku trahvi

Viya on sotsiaalmeedia kuulsus, kellel on kümneid miljoneid jälgijaid. Ta kasutab oma platvormi erinevate toodete müümiseks. Hangzhou võimud süüdistavad teda oma sissetuleku varjamises ja maksudest kõrvalehiilimises ajavahemikus 2019-2020, kirjutas BBC.

36-aastasest on Hiinas saanud tõeline kuulsus, kelle tuntuse kasvule aitas kaasa e-post ostlemise kasv. Ta on Hiinas tuntud kui "striimimise kuninganna" ning on oma platvormil müünud kõike alates nuudlites kuni kommertsraketi startimiseni.