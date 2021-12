FOTOD | Burksikokast IT-tudengini: tutvu uue tõsielusarja "Kõige parem kaaslane" osalistega

KNUT, 20

IT tudeng

Ütleb enesetutvustuses, et vihkab inimesi ning “sakib kõiges”, absoluutselt kõiges. Välja arvatud arvutimängud. Tegeleb ka krüptorahaga.

Väidab, et ei saaks hakkama ilma sooja vee ja Googleta.

Erioskused: Oli arvutimängus CSGO Eesti top 10 mängija

Muret teeb: tahaks sõbralikumat iseloomu

Soov: arendada suhtlemisoskust ja olla mitte nii ülbe