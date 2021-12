FOTOD | Nagu öö ja päev! Jennifer Lopez näitas oma teismelist tütart, kuid nad ei saa enam erinevamad olla

FOTO: Vida Press

Kuigi Jennifer Lopez on paparatsode piiramisrõngas pea igapäevaselt, siis tema kahte last näeme me meedias haruharva. Sel nädalal astus lauljatar piltnike ette oma teismelise tütre Emmega, kes on viimase paari aastaga tundmatuseni muutunud.