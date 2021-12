FOTOD | Ansambel Miljardid andsid klubis Uus Laine väljamüüdud saalile võimsa kontserdi

Täpselt kaks tundi kestnud maraton-kontserdil (nagu bänd oli lubanud juba oma reklaamidel) tõid nad ettekandele lugusid nii oma albumitelt "Kunagi läänes", " Imeline" ja "Ma luban, et ma muutun", kui ka täiesti värske loo "Külm" (reliisi on lubatud jaanuari lõpuks) ning Soome muusika kuldvaramusse kuuluva Pave Maijaneni "Lähtisitkö", mille publik tormilise aplausi saatel vastu võttis.

35-aastase Allani sõnul püüab ta Miljardite kontserdil alati kohal olla – seekord lendas ta kohale otse Londonist: "Kui Miljardid on laval, siis tead, et kohal on ka linna kauneimad tüdrukud ning meelelahutus on tipptasemel."