Aasta Laulu hakati Venemaal korraldama ja riigitelevisioonis üle kandma 1971. aastal ning see on siiani üks tähtsamaid muusikaüritusi. Tänavu oli see veel pompoossem kui tavaliselt. Moskvas Megasport areenil särasid nii popmuusika legendid kui ka noored tegijad TikToki maailmast.