Värske superstaar Alika Milova vajab abi: mul on teile uudis!

"Head sõbrad! Mul on teile uudis," kirjutab Alika. Ta lisab, et hakkab kokku panema oma päris esimest soolobändi ja kutsub kõiki, kes pilli hästi valdavad, üles kandideerima. "Otsin nii kitarristi, bassisti, trummarit kui klahvpillimängijat," kirjutab ta, öeldes, et kandideerima on oodatud kõik naised ja mehed, kes on suurepärase pillivaldamisega, positiivse energia ja professionaalse suhtumisega ning 18–28-aastased.