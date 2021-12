Jaan Tätte: hommikul ärgates teen silmad lahti, vahin lakke ja mõtlen, et mida ma täna teen

Jaan ütleb, et tal on saarel vaba aega nii laialt käes, et vahel ei oska sellega justkui midagi peale hakata. „Mulle meeldib praegu kõige rohkem see, et hommikul ärgates teen silmad lahti, vahin lakke ja mõtlen, et mida ma täna teen – kas seda või teist. Ja siis hakkan koperdama ja vahel ei teegi lõpuks midagi. Eks siis teen homme, sest mingit sundust pole,“ kirjeldab ta.