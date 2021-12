Teletöös pettunud! Hannes Võrno: minu jaoks puudub täna saade ja telekanal, kus ma tahaks töötada

Hannes Võrno FOTO: Karen Härms

"Mu nõudmised elule on täiesti teised kui kakskümmend aastat tagasi. Enam ei vaja ma midagi kallist ega värvilist, tahan vaid rahu ja mõnu," sõnab hinnatud meelelahutaja Hannes Võrno. Ta on end mõnusalt sisse sättinud oma koduateljees. Pärast abiellumist Cordeeliaga ja poeg Vincenti sündi sai Hannesest kunstnik, kes elatub oma töödest. Teletöös on ta pettunud.