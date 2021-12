Eestiarmastajast Soome rahvastiku- ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru saab 47aastaselt esimese lapse

"Ma pole varem tahtnud seda rõõmsat ja ootamatut uudist avalikkusega jagada, sest oma vanuse tõttu on mul suured riskid," ütleb minister Kiuru. Ta tunnistab, et võimalik raseduse katkemise oht on tal pidevalt olemas olnud. Kiuru sõnul on ta elanud päev korraga. Samas saab ta hetkel kindel olla lapse heaolus, sest uuringud on korras.

Ministri teekond emaduseni on olnud pikk ning siiani pole tal õnnestunud kunagi rasestuda. "Olen last lootnud tublisti üle kümne aasta. See on hämmastav, et nüüd on see olnud võimalik," märgib ta ning tunnistab, et viljatusega on seotud palju muresid, mida pole lihtne jagada, kuid siiski on alati lootus.