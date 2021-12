Maire Aunaste Portugali ehitatud maja saab peagi valmis: elu viimased aastad siin vastu pidada pole mingi probleem

„Minu eas enam tulevikku ei ole. Need mõned aastad Portugali majas vastu pidada pole mingi probleem,“ vastab ta otsekoheselt, lisades, et see on ainuke talle päriselt kuuluv vara. Rahaliselt raskel ajal on Maire tütre käest küsinud, kas ta peaks selle maja maha müüma.

"Ma väga loodan, et mu lapselapsed seal mägedes ikkagi ühel päeval maalivad ja teevad asju, mida mägedes teha saab," on Aunaste lootusrikas.

"Kuidas sul tekkis mõte sinna riiki ja just sellesse piirkonda kinnisvara soetada?" uuris Kroonika 2018. aastal Aunastega tehtud intervjuus. "Kõik siin ilmas on juhus. Eelmise suve lõpus sõitsin ma mööda Lõuna-Prantsusmaad ja Põhja-Hispaaniat ringi ja avastasin linnasid, kus ma polnud käinud – näiteks Bilbao ja Pamplona, mille härjavõitlusestaadioni esisel seisab uhke Hemingway skulptuur. Mulle meeldis eriti Pamplona ja ma postitasin linnast Facebooki pilte," tunnistab Aunaste, kelle sõnul võttis temaga ühendust üks Eesti inimene ja ütles, et tema on nendes kohtades käinud ja kohe mitu korda – ta sõidab sealt alati läbi, kui Eestisse läheb.

"Selgus, et seal on juba mitmel eestlasel oma maja. Ühesõnaga – ta äratas minus isu minna seda kanti vaatama. (Muigab.) Seal, kuhu ma nüüd selle „pisut kõpitsemist vajava“ maja ostsin, on mõne kilomeetri raadiuses veel nelja-viie eestlase majad," märkis telenägu tookord.