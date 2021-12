FOTOD | Alen Veziko ja Luisa Rõivase kontsert tõi jõulutunde kohale

Alen Vezikol ja Luisa Rõivasel möödus tänavu täpselt viis aastat ühisest kontsertuurist. „Koos esinemine on meile alati sobinud ning leidsime mõlemad, et nüüd on küll viimane aeg taas koos ülesse astuda,“ ütleb Alen Veziko.

„Ma ei ole väga pikalt avalike esinemisi teinud ja eks koroona ajal oli neid ka keeruline korraldada.Seda mõnusama on nüüd laval olla,“ kommenteerib Luisa ning lisab, et rõõm on tõdeda, et muusikaline klapp Aleniga on endiselt alles.

„Mulle tuli küll jõulutunne südamesse, loodan, et ka publikuga juhtus sama. Rõõm on tõdeda, et fännid pole meid hoolimata koroona-ajastust unustanud,“ kommenteerib Veziko.

„Nüüd taas sajab lund“ kontserdid toimuvad veel kahel korral:

23.12 kell 20.00 Püha Jaakobi kirik

26.12 kell 19.00 Tori kirik

Piletid on müügil Piletitaskus.