Heavy metali kuningas Manowar annab uuel aastal eksklusiivse kontserdi Eestis

Seekord jõuab Manowar Eestisse tuuri „Crushing The Enemies of Metal Anniversary Tour ’22” raames. Bänd andis oma 2014. aasta Eesti visiidil 3 järjestikust täissaalikontserti, millest esimene müüdi välja rekordilise 18 minutiga. Piiratud arv pileteid ainsale Eesti kontserdile tuleb müügile 24. detsembril kell 10.00 Piletilevi müügipunktides üle Eesti.

Manowar on 1980. aastal loodud USA heavy metal bänd, kes on peamiselt tuntud oma lüürika poolest, mis põhineb fantaasiamaailmal (mõõgad, nõidused jne). Bändi loojaks on bassimees Joey DeMaio, kes toona töötas Black Sabbathi püro- ja bassitehnikuna.

„Oleme põnevil, et jõuame lõpuks tagasi Eestisse! Eesti Manowarrioride tugevus, jõud ja usk on legendaarsed, nad on meid aastaid oodanud ja nüüd saavad nad oma tasu,” ütles Joey DeMaio. "Tuleme tagasi suurima produktsiooniga, millega oleme eales tuuritanud ning oleme kokku pannud ülemõistuse lugude valiku!”

1984. aastal püstitas Manowar Guinnessi rekordi kui kõige valjem bänd maailmas, selle rekordi on nad hiljem kahel korral ise ületanud. Lisaks kuulub bändile maailmarekord kui "kõige pikem heavy metal kontsert", kui nad esinesid 2008. aastal Bulgaarias järgemööda 5 tundi ja 1 minuti.

Manowar pole kunagi olnud väga kuulus oma kodumaal, seevastu on neil Euroopas, Jaapanis ja Austraalias meeletult lojaalseid fänne. Bänd on ilmutanud 11 stuudioalbumit, mida on üle maailma müüdud rohkem kui 20 miljonit koopiat. Manowari esinemised on tuntud kui väga energiarohked kontserdid, millest iga fänn saab elamuse elu lõpuni.

Manowari kuuluvad:

Joey DeMaio – bass, klahvpillid

Eric Adams - vokaal

Anders Johannson - trummid

E.V. Martel - kitarr

Piiratud koguses pileteid Manowari kontserdile hinnaga alates 69 EUR tulevad müügile Piletilevi müügipunktides üle Eesti reedel 24. detsembril kell 10.00. Kontsert on vanusepiiranguta.