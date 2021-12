Õpilastega vahekorras olnud James Franco tunnistab seksisõltuvust: ma olin inimeste tunnete osas pimestatud

The Jess Cagle'i podcastis otsustas 43aastne Franco murda vaikuse, öeldes, et on teadlikult kogu selle möödunud perioodi vaikinud, kuna ta on pidanud ennast kuulama ning analüüsima oma käitumist ja mustreid, mille osas ta oli täielikult pimestatud.

"Ma lihtsalt tegin tohutult palju tööd. Ja ma arvan, et olen üsna enesekindel, öeldes seda neli aastat hiljem," märgib Franco. "Samas olin ma täiesti pimestatud inimeste tunnete osas," tunnistades, et ta tõepoolest magas oma näitlemisklassi õpilastega, kuid tema hinnangul oli see lahe, sest ta arvas suguühe oli konsensuslik. Muu hulgas olid õpilased ka täiskasvanud.

Näitleja paljastas ka, et ajal, kui ta on olnud kaine ning käinud alkoholi võõrutusravil, siis samal ajal on ta 20 aastat võidelnud ka seksisõltuvusega. Ta tunnistab ka oma varasemate kaaslaste petmist. 2017. aasta novembrist on ta koos oma tüdruksõbra Isabel Pakzadiga.