Kurb uudis fännidele: Coldplay lõpetab muusika tegemise 2025. aastal

Chris Martin tegi taolise avalduse BBC Radio 2 erishow's saatejuhile Jo Whiley'le. Enne saate eetrisse minekut otsustas Wiley jagada põgusat audioklippi, kust Martin kinnitab nimetatud uudist.

"Hästi, ma võin öelda, et meie viimane korralik salvestus tuleb välja 2025 aastal ja pärast seda ma arvan, et me ainult tuuritame," lausus Martin. "Võib-olla me teeme ka mingisuguseid koostööprojekte, aga Coldplayle uusi lugusid ei kirjuta."

Whiley tunnistab, et bändi ninamehe Martini mängulisus on temas alati tekitanud segadust ning ta polnud päris lõpuni kindel, mil ta teeb nalja või räägib tõsiselt. "Ta on väga naljakas ja ma pole kunagi lõpuni kindel, kas ta naljatab või on surmtõsine," mainis saatejuht.

Ansambel avaldas selle aasta esimeses pooles oma üheksanda stuudioalbumi "Music Of The Spheres". NME-le rääkis Martin oktoobris, et nad kavatsevad kokku avaldada 12 albumit ning albumite tegemine on tema sõnul väga intensiivne tegevus.