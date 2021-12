Mart Sander tegi Annely Peebost dokumentaalfilmi: jooksin tal mobiiliga kannul nii, et ise väsisin ära

Sander tunnistab, et tempo oli kiire ka Viinis ja Annelyga sammu pidada oli raske. “Jooksin tal mobiiliga kannul nii, et ise väsisin ära – aga tema pani edasi nagu uutel patareidel mängujänku,” meenutab Sander.

“Peegel on midagi müstilist, sealt näeb inimest teistmoodi,” mõtiskleb Sander. “Toimub selline “Alice läbi peegli” efekt, kus sa filmid inimest selja tagant ja ta ei vaata sulle otsa – ainult tema ümberpööratud peegelpilt vaatab. Nii ma teda filmisingi, teatri garderoobis, läbi peegli. Muuseas, pärast selgus, et peegel oli vist kaua aega pesemata – suurel ekraanil nägin, et see on päris räpane!”